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Вартанян подписал контракт с ACA

Анастасия Пилипенко

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян подписал контракт с российской лигой, сообщил президент организации Магомед Бибулатов в социальных сетях.

Имя первого соперника и весовая категория Вартаняна будут объявлены на пресс-конференции после турнира ACA 197.

34-летний боец уже выступал в лиге с 2015 по 2023 год и стал победителем Гран-при в легком весе, победив Артема Резникова. Покинув ACA, Вартанян проводил поединки в организациях «Наше Дело» и Fight Nights.

В августе на турнире Fight Nights 127 Вартанян нокаутировал Ахмеда Алиева во втором раунде.

На счету Вартаняна 26 побед и 4 поражения.

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Эдуард Вартанян
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