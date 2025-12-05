Вартанян подписал контракт с ACA

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян подписал контракт с российской лигой, сообщил президент организации Магомед Бибулатов в социальных сетях.

Имя первого соперника и весовая категория Вартаняна будут объявлены на пресс-конференции после турнира ACA 197.

34-летний боец уже выступал в лиге с 2015 по 2023 год и стал победителем Гран-при в легком весе, победив Артема Резникова. Покинув ACA, Вартанян проводил поединки в организациях «Наше Дело» и Fight Nights.

В августе на турнире Fight Nights 127 Вартанян нокаутировал Ахмеда Алиева во втором раунде.

На счету Вартаняна 26 побед и 4 поражения.