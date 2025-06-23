Турнир ACA 188 состоится в субботу, 28 июня. Вечер ММА пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 23.00 мск.

В главном событии шоу сойдутся Курбан Гаджиев (20-3) и Азамат Пшуков (13-3). В соглавном бою встретятся Григор Матевосян (11-3) и Асылжан Бахытжанулы (15-5).

Трансляцию турнира ACA 188 в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также смотреть турнир можно на официальном сайте ACA (трансляция будет на русском и английском языке). Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе АСА на сайте «СЭ». Результаты боев ACA 188 можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.