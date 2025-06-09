Грозин подписал с ACA долгосрочный контракт

Российский боец MMA Александр Грозин подписал контракт с ACA, сообщает пресс-служба промоутерской компании.

«Чемпион лиги «Наше дело» и чемпион лиги Open FC в легком весе 2023 подписал долгосрочный контракт с ACA. Свой бой в организации Грозин проведет 15 августа на турнире ACA 189 в Москве», — сказал президент организации Магомед Бибулатов.

28-летний Грозин провел в MMA 30 поединков, в которых одержал 24 победы. Также на его счету 1 ничья и 5 поражений.