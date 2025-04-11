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11 апреля, 17:45

ACA 185 Кошкин — Магер: трансляция боев турнира

Поединок Андрей Кошкин — Денис Магер возглавит турнир ACA 185
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир по смешанным единоборствам АСА 185 состоится в пятницу, 11 апреля. Бои в Минске (Белоруссия) принимает арена «Falcon Club».

В прямом эфире поединки турнира покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется в 18.15 по московскому времени. С 21.30 поединки также будут показывать канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Результаты боев турнира АСА 185 можно отслеживать в раздела АСА и в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В главном поединке вечера сойдутся россиянин Андрей Кошкин (23-10) и белорус Денис Магер (10-1). В соглавном событии бой проведут россиянин Алексей Махно (25-10) и белорус Артем Дамковский (25-16).

Андрей Кошкин
Денис Магер
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ACA 185 Кошкин — Магер: трансляция боев турнира начнется в 18.15 мск

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