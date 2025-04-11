Турнир по смешанным единоборствам АСА 185 состоится в пятницу, 11 апреля. Поединки будут проходить в Минске (Белоруссия) на арене Falcon Club.

В прямом эфире бои турнира покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется в 18.15 по московскому времени. С 21.30 поединки также будут показывать канал «Матч ТВ» и вместе ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Представитель Белоруссии Денис Магер (12-1 MMA, 4-0 ACA) проведет бой с россиянином Андреем Кошкиным (24-11 MMA, 12-7 ACA) в полусреднем весе.

В соглавном событии вечера Алексей «Атаман» Махно (27-10 MMA, 2-0 ACA) и Артем Дамковский (25-17 MMA, 2-6 ACA) сойдутся в реванше спустя девять лет после первого боя.