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Бадаев: «Еще нужно посмотреть, кто котируется выше — Вартанян или Манфио?»

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка Биберта Туменова с Раушем Манфио и сравнил бразильца с Эдуардом Вартаняном.

«Манфио устроит проверку Биберту. Он физически очень сильный, а для Туменова это первый бой в легком весе. Тем более простой и проблемы со здоровьем. Да, ударная мощь делает Биберта фаворитом, но Манфио попытается навязать борьбу, и на какой-то стадии это получится.
Для нас, российских болельщиков, Эдуард Вартанян котируется выше, а для болельщиков из Бразилии Манфио лучше Вартаняна. Он чемпион сезона PFL. Его и в Америке могут знать лучше. Поэтому еще нужно посмотреть, кто выше кого котируется.
И в первую очередь мы хотели сделать поединок Вартаняна с Юсуфом Раисовым. Встреча с Туменовым тоже рассматривалась, потому что на пресс-конференции после ноябрьского турнира в 2022 году у них был диалог на тему возможного боя. Туменов сказал, что отомстил бы за Раисова, а Вартанян добавил, что можно было бы попробовать. Лэнса Палмера в 66 кг он нокаутировал, посмотрим, что будет с Манфио в 70 кг», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Бибертом Туменовым и Раушем Манфио пройдет 15 декабря в Москве в турнире ACA 182. У Туменова 13 побед и 2 поражения, а у Манфио — 17 побед и 6 поражений.

Источник: Metaratings
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