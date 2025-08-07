Бокс/ММА
7 августа, 02:20

Туменов: «Мне лучше выступать в ACA, чем куда-то уезжать»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов объяснил, почему после ухода из UFC не попробовал свои силы в других зарубежных промоушенах.

«После победы над Бесланом Ушуковым планировал вернуться в UFC. Из-за этого потерял 2,5 года. У меня были пара предложений от Bellator. Думал: «Хочу в UFC, а не в Bellator». Не получилось, а потом у Bellator и PFL произошло объединение. Непонятная ситуация, и я уже особо не хотел. ACA предложил контракт, и я решил, что буду радовать фанатов в России.

В PFL выступают ребята, но их особо никто не знает. Никто не смотрит в России. Мало освещения этих турниров. Слышно только, если дерется Усман Нурмагомедов. В России ACA смотрят все, и все знают. Даже когда я не смотрю, мне звонят и пишут: «Ты смотришь?» У ACA зритель в России есть. Мне лучше выступать в ACA, чем куда-то уезжать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Туменова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
