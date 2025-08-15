Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

15 августа, 09:00

АСА 190 Гасанов — Арышев: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Бой Магомедрасул Гасанов — Дмитрий Арышев возглавит турнир АСА 190
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир АСА 190 состоится в пятницу, 15 августа, в Москве. Начало — в 15.30 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.

Основной кард

  • Титульный бой. Магомедрасул Гасанов (19-2) — Дмитрий Арышев (17-8)
  • Фаридун Одилов (18-2) — Леонардо Силва (21-6)
  • Биберт Туменов (13-2) — Павел Гордеев (20-4)
  • Марат Балаев (12-4) — Энрике Барзола (21-9)
  • Махарбек Каргинов (17-3) — Алимардан Абдыкааров (20-8)

Предварительный кард

  • Алексей Полупудников (34-9) — Александр Грозин (21-4)
  • Салимгерей Расулов (24-9) — Амир Алиакбари (13-3)
  • Олег Борисов (26-6) — Томаш Дэк (23-13)
  • Алексей Махно (25-10) — Майкл Грэйвс (10-1)
  • Глеб Хабибуллин (9-1) — Карлос Аугусту (22-5)
  • Тимур Валиев (18-3) — Давид Джибилов (7-0)
  • Виталий Слипенко (16-5) — Денис Измоденов (11-8)
  • Халид Сатуев (11-0) — Эриван Перейра Силва (15-3)
  • Сайд-Магомед Батукаев (17-2) — Висенте Варгас (22-7)
  • Сергей Ширкунов (1-1) — Азатбек Кочоров (5-0)

В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретранслировать — «Кинопоиск» и «Okko».

Результаты боев турнира АСА 190 можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Абдулвахабов дебютировал в рейтинге топ-15 лучших бойцов России

АСА 190 Гасанов — Арышев: во сколько начало турнира и где смотреть трансляцию

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости