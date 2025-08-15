АСА 190 Гасанов — Арышев: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию
Бой Магомедрасул Гасанов — Дмитрий Арышев возглавит турнир АСА 190
Турнир АСА 190 состоится в пятницу, 15 августа, в Москве. Начало — в 15.30 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.
Основной кард
- Титульный бой. Магомедрасул Гасанов (19-2) — Дмитрий Арышев (17-8)
- Фаридун Одилов (18-2) — Леонардо Силва (21-6)
- Биберт Туменов (13-2) — Павел Гордеев (20-4)
- Марат Балаев (12-4) — Энрике Барзола (21-9)
- Махарбек Каргинов (17-3) — Алимардан Абдыкааров (20-8)
Предварительный кард
- Алексей Полупудников (34-9) — Александр Грозин (21-4)
- Салимгерей Расулов (24-9) — Амир Алиакбари (13-3)
- Олег Борисов (26-6) — Томаш Дэк (23-13)
- Алексей Махно (25-10) — Майкл Грэйвс (10-1)
- Глеб Хабибуллин (9-1) — Карлос Аугусту (22-5)
- Тимур Валиев (18-3) — Давид Джибилов (7-0)
- Виталий Слипенко (16-5) — Денис Измоденов (11-8)
- Халид Сатуев (11-0) — Эриван Перейра Силва (15-3)
- Сайд-Магомед Батукаев (17-2) — Висенте Варгас (22-7)
- Сергей Ширкунов (1-1) — Азатбек Кочоров (5-0)
В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретранслировать — «Кинопоиск» и «Okko».
Результаты боев турнира АСА 190 можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
