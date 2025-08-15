Турнир АСА 190 состоится в пятницу, 15 августа, в Москве. Начало — в 15.30 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.

Основной кард

Титульный бой. Магомедрасул Гасанов (19-2) — Дмитрий Арышев (17-8)

Фаридун Одилов (18-2) — Леонардо Силва (21-6)

Биберт Туменов (13-2) — Павел Гордеев (20-4)

Марат Балаев (12-4) — Энрике Барзола (21-9)

Махарбек Каргинов (17-3) — Алимардан Абдыкааров (20-8)

Предварительный кард

Алексей Полупудников (34-9) — Александр Грозин (21-4)

Салимгерей Расулов (24-9) — Амир Алиакбари (13-3)

Олег Борисов (26-6) — Томаш Дэк (23-13)

Алексей Махно (25-10) — Майкл Грэйвс (10-1)

Глеб Хабибуллин (9-1) — Карлос Аугусту (22-5)

Тимур Валиев (18-3) — Давид Джибилов (7-0)

Виталий Слипенко (16-5) — Денис Измоденов (11-8)

Халид Сатуев (11-0) — Эриван Перейра Силва (15-3)

Сайд-Магомед Батукаев (17-2) — Висенте Варгас (22-7)

Сергей Ширкунов (1-1) — Азатбек Кочоров (5-0)

В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретранслировать — «Кинопоиск» и «Okko».

Результаты боев турнира АСА 190 можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».