АСА 169: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

26 января, в пятницу, пройдет турнир АСА 169 в Грозном на площадке в Спортивном зале «Колизей». Вечер смешанных единоборств начнется в 17.00 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится полуфинал Гран-при в легчайшем весе, где Магомед Бибулатов подерется с представителем Словакии Томашом Деком, а также Расул Албасханов и Азамат Пшуков сойдутся в поединке наилегчайшего дивизиона.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию турнира АСА 169 можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru с 21.45 мск, когда начнется основной кард. Телеканал «Матч Боец» покажет бои с 19.30. Весь турнир будет доступен в прямом эфире на официальном сайте АСА по подписке.

Главный кард АСА 169

Томаш Дэк (Словакия) — Магомед Бибулатов (Россия).

Азамат Пшуков (Россия) — Расул Албасханов (Россия).

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия).

Мурад Абдулаев (Россия) — Хусейн Кушагов (Россия).

Мурад Каламов (Россия) — Дэниэл де Алмейда (Бразилия).

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