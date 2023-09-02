Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Кикбоксинг

Сегодня, 20:20

Туйнов рассказал о своих ожиданиях от боя с Большим Дьяволом Ли

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Кикбоксер Владислав Туйнов поделился мыслями в преддверии боя с китайским бойцом Ли Ху по прозвищу Большой Дьявол. Он назвал своего соперника опасным бойцом.

«Всегда китайские спортсмены — это очень опасные, взрывные и бескомпромиссные спортсмены в ринге. Он никогда не будет сдаваться, не будет включать заднюю, даже если он пропускает, он будет стоять до последнего, и ты будешь думать: «Я вкладываю в тебя всю силу, которая есть в моих руках, но твоя голова это выдерживает». Вот настолько они воинственные бойцы в ринге. Когда ты получаешь противниками спортсменов из Китая, ты знаешь, что будет жесткий и непростой поединок», — цитирует Туйнова РЕН ТВ.

Россиянин отметил, что будет бить своего соперника по печени.

«Я буду бить по печени. Но нельзя щелкать и опускать руки, потому что можно заснуть», — добавил он.

Туйнов и Ли Ху встретятся 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету 25-летнего россиянина 52 боя по правилам кикбоксинга, в которых он одержал 47 побед (14 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Также он провел 278 любительских боев.

Туйнов выступает за орловскую школу Чадина под руководством российского тренера Андрея Чадина.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1138497-tuinov-podelilsia-ozhidaniiami-ot-boia-s-bolshim-diavolom-li
0
Кикбоксинг: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Гашек опять раскритиковал россиян: бывший хоккеист недоволен приездом футболистов в Чехию
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Апсит рассказал о своем пути в единоборствах
Новости
RSS RSS
Все новости