Апсит рассказал о своем пути в единоборствах

Российский кикбоксер Вадим Апсит рассказал о своем пути в единоборствах.

«Я занимался школе тхэквондо. Потом попал в плохую компанию, начал хулиганить, бездельничать. Понял то, что надо отвлечься как-то от этого, начал искать зал. Мне друг посоветовал этот зал, где тренировал как раз таки мой тренер и наставник Абдулла Беделов. Под его руководством и начал тренироваться. Сначала просто занимался, мне нравилось. Начал ходить на одну тренировку, потом на две тренировки в день. Вот там как-то предложил мне выступить тогда по любителям, по тайскому боксу. Я думал: «Ну, ладно, попробую. Получится — получится, не получится — не получится. Попробовал, мне понравилось, начал выступать по любителям», — приводит слова ren.tv.

Он также рассказал, что после службы в армии начал пробовать себя в профессиональных боях. По его словам, зал стал для него вторым домом.

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Апсит встретится с Денисом Бурматовым. Поединок пройдет 15 сентября.