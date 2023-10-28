Медведев оказался легче Алибекова перед дебютом в кикбоксинге

Российские бойцы смешанных единоборств Борис Медведев и Сайгид Алибеков прошли процедуру взвешивания перед турниром RCC Fair Fight.

Медведев показал на весах 79,6 кг, его соперник — на 300 грамм больше. Поединок пройдет в категории до 80 кг по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках по формуле три раунда по три минуты.

Для Медведева (17-2 в ММА) этот бой станет дебютом в кикбоксинге. У Алибекова (16-3 в ММА) уже есть один поединок в кикбоксинге: Сайгид одолел Себастьяна Фапшо решением судей. Турнир RCC Fair Fight состоится 28 октября и начнется в 15:00 по московскому времени.