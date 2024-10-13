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Сегодня, 17:30

Российский дзюдоист Лорсанов победил на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Алина Савинова
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Россиянин Мансур Лорсанов выиграл турнир Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби.

В финальной схватке в весовой категории до 90 кг 24-летний спортсмен из России победил нидерландца Йеспера Сминка. Бронзовые медали достались бразильцу Джованни Феррейре и азербайджанцу Мураду Фатиеву.

Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема в третий раз в карьере. Он также является бронзовым призером чемпионата России-2021, бронзовым призером этапа взрослого Кубка Европы 2018 года в Оренбурге и победителем Спартакиады-2022.

Российские спортсмены выступают на турнире в ОАЭ под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

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