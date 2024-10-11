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Дзюдо

11 октября, 20:50

Дзюдоист Чопанов рассказал, что был уверен в своей победе на турнире Большого шлема

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дзюдоист Мурад Чопанов заявил, что был уверен в своей победе на турнире Большого шлема в Абу-Даби, несмотря на первый пропущенный прием соперника из Франции.

В пятницу, 11 октября, Чопанов «иппоном» выиграл у француза Даики Буба в финале весовой категории до 66 кг.

«Я сегодня в хорошей форме был и выкладывался по полной. Что касается француза, то это новый для меня соперник, но, как оказалось, стиль борьбы у нас похожий, поэтому бороться было интересно. Ощущал с самого начала схватки, что я посильнее физически, но атаку пропустил. Тем не менее уверенности не терял, знал, что отыграю», — приводит слова Чопанова ТАСС.

Источник: ТАСС
Дзюдо
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