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9 мая, 17:04

Дзюдоист Лаврентьев выиграл золото на турнире Большого шлема в Астане

Алина Савинова

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем турнира Большого шлема в Астане в весовой категории до 73 кг.

В финале 23-летний спортсмен нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года Фабио Базиле из Италии. Лаврентьев является чемпионом Европы 2025 года и серебряным призером турнира 2024 года.

Россиянка Дали Лилуашвили завоевала серебро в весовой категории до 63 кг. В финальной схватке она уступила представительнице Монголии Энхрийлэн Лхагватогоогийн.

Российские дзюдоисты выступают на турнире в Астане с национальным флагом и гимном.

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