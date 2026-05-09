Дзюдоист Лаврентьев выиграл золото на турнире Большого шлема в Астане
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем турнира Большого шлема в Астане в весовой категории до 73 кг.
В финале 23-летний спортсмен нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года Фабио Базиле из Италии. Лаврентьев является чемпионом Европы 2025 года и серебряным призером турнира 2024 года.
Россиянка Дали Лилуашвили завоевала серебро в весовой категории до 63 кг. В финальной схватке она уступила представительнице Монголии Энхрийлэн Лхагватогоогийн.
Российские дзюдоисты выступают на турнире в Астане с национальным флагом и гимном.
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