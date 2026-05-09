Морозов сменил Макарова на посту главного тренера сборной России по дзюдо

Федерация дзюдо России (ФДР) объявила о назначении Дмитрия Морозова главным тренером сборной страны.

Как заявил президент организации Сергей Соловейчик, Виталий Макаров принял решение покинуть этот пост по личным обстоятельствам, и президиум федерации удовлетворил его просьбу.

«Новым главным тренером назначен Дмитрий Морозов — человек, который сегодня руководит резервом и имеет большой опыт работы в команде, в том числе под руководством Эцио Гамбы. Мы убеждены: олимпийский опыт Дмитрия Евгеньевича, его профессионализм и человеческие качества позволят сделать следующий шаг в развитии нашего олимпийского дзюдо», — добавил Соловейчик.

52-летний Морозов является бронзовым призером чемпионата Европы 1998 года, также россиянин выступал на Олимпиаде в Сиднее. В 2012-м он возглавил мужскую сборную страны, а затем работал с женской национальной командой.

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