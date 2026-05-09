Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

9 мая, 14:35

Морозов сменил Макарова на посту главного тренера сборной России по дзюдо

Алина Савинова

Федерация дзюдо России (ФДР) объявила о назначении Дмитрия Морозова главным тренером сборной страны.

Как заявил президент организации Сергей Соловейчик, Виталий Макаров принял решение покинуть этот пост по личным обстоятельствам, и президиум федерации удовлетворил его просьбу.

«Новым главным тренером назначен Дмитрий Морозов — человек, который сегодня руководит резервом и имеет большой опыт работы в команде, в том числе под руководством Эцио Гамбы. Мы убеждены: олимпийский опыт Дмитрия Евгеньевича, его профессионализм и человеческие качества позволят сделать следующий шаг в развитии нашего олимпийского дзюдо», — добавил Соловейчик.

52-летний Морозов является бронзовым призером чемпионата Европы 1998 года, также россиянин выступал на Олимпиаде в Сиднее. В 2012-м он возглавил мужскую сборную страны, а затем работал с женской национальной командой.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В порту Усть-Луга ликвидировали все последствия атаки ВСУ
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Пуэрториканский боксер Причард Колон Мелендес. Биография
«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения
Параллельный футбол Заболотного. Юридическая колонка Зайцева
ВС РФ поразили используемую для нужд ВСУ железнодорожную станцию порта Измаил
Популярное видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Керимов завоевал серебро на турнире Большого шлема по дзюдо в Астане

Дзюдоист Лаврентьев выиграл золото на турнире Большого шлема в Астане
Новости
RSS RSS
Все новости