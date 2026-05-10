Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на турнире Большого шлема в Астане

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на турнире Большого шлема в Астане. Соревнования прошли с 8 по 10 мая.

Россия завоевала три золота, два серебра и три бронзы. Второе место — Франция (3-1-1), третье — Казахстан (2-2-4).

Золото завоевали Данил Лаврентьев (до 73 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг). Серебро — Сайгид Керимов (до 66 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг). Бронзу — Кристина Дудина (до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг), Рамазан Абдулаев (до 66 кг).

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