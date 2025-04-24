Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 20:54

Дзюдоист Лаврентьев рассказал, что мотивировал себя просмотром роликов с участием Овечкина

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев, ставший чемпионом Европы в весовой категории до 73 кг, готовился к турниру с помощью мотивирующих роликов со спортсменами. Среди них были ролики с участием Александра Овечкина, форварда «Вашингтона».

«Надеюсь, что своим золотом я открою золотой счет нашей команды, и в ближайшие дни наши ребята тоже будут брать медали. Хочу поучаствовать и в командном турнире, максимально помочь. Перед схватками сегодня слушал музыку и смотрел мотивирующие ролики с сильными людьми, спортсменами. В их числе был Овечкин и его победный танец после рекорда, это помогает отвлечься», — рассказал Лаврентьев ТАСС.

На чемпионате Европы в Подгорице (Черногория) российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золото в финале, победив итальянца Мануэля Ломбардо. Это первая золотая медаль Лаврентьева на континентальном первенстве. В прошлом году на чемпионате Европы в Загребе он стал серебряным призером.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дзюдоист Лаврентьев стал чемпионом Европы

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости