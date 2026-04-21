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Чемпион Европы по дзюдо Арбузов ставит цель выступить на Олимпиаде 2028 года

Анастасия Пилипенко

Российский дзюдоист Тимур Арбузов назвал участие в Олимпийских играх 2028 года своей главной мечтой и целью.

Россиянин на чемпионате Европы в Тбилиси завоевал золото в категории до 81 кг. В финальной схватке Арбузов победил трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

«Дай бог, получится попасть на чемпионат мира. Он будет в октябре, еще нужно будет побороться. Времени еще много, сейчас задача — работать, грамотно подвести себя к нему, бороться хорошо. Мы были на турнире неделю, поэтому особо не заскучал, но соскучился по родным, до этого ведь мы еще были на сборах в Нальчике. Получается, что дома где-то месяц не был, хочется поскорее увидеться со своими близкими и друзьями. Конечно, в планах есть Олимпиада, это основная цель, основная мечта, она всегда в голове крутится», — сказал Арбузов ТАСС.

22-летний Арбузов является действующим чемпионом мира. В 2025 году спортсмен также победил на чемпионате Европы.

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Источник: ТАСС
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Тимур Арбузов
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