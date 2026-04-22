Чемпион Европы по дзюдо Чопанов отметил поддержку россиян на турнире в Тбилиси

Чемпион Европы по дзюдо Мурад Чопанов поделился впечатлениями от турнира в Тбилиси и поблагодарил российских болельщиков, которые приехали поддержать спортсменов.

«Что касается конкуренции на чемпионате Европы, то она в дзюдо на любом турнире очень высокая. Нет разницы, это «Большой шлем», чемпионат мира или Европы. Очень много наших болельщиков было на трибунах, они приехали поддержать нас из России, огромное им спасибо за это. Если говорить о планах, то в начале месяца у нас будут сборы, потом еще турниры до чемпионата мира. В планах есть участие в мировом первенстве», — сказал Чопанов ТАСС.

Чопанов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг.