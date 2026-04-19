Дзюдо

19 апреля, 17:15

Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы

Сергей Ярошенко

Российские дзюдоисты стали третьими в медальном зачете по итогам чемпионата Европы.

Турнир прошел в Тбилиси.

На счету российской команды 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.

Победителями золотых медалей стали Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебряной медали — Сабина Гилязова (до 48 кг), бронзовых наград — Марина Воробьева (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Победителем европейского первенства стала сборная Грузии (4-2-1). Второе место заняли команда французы (2-3-6).

Россияне выступали на турнире с национальной символикой.

Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве пенсионеры за месяц отдали мошенникам рекордную сумму в 298 млн рублей
Путин: Россия знает, чем закончится СВО
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер в 61 год
У «Зенита» матчи с ЦСКА и «Локо», у «Краснодара» - «Спартак», Кубок. Чьи шансы в чемпионской гонке РПЛ выше
Российский шахматист в 11 лет выиграл ЧМ по блицу U-18. Новое супердостижение Шогджиева
«Мы все хотим, чтобы он играл вечно»: в «Вашингтоне» говорят о величии и будущем Овечкина
Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
