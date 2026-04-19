Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы

Российские дзюдоисты стали третьими в медальном зачете по итогам чемпионата Европы.

Турнир прошел в Тбилиси.

На счету российской команды 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.

Победителями золотых медалей стали Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебряной медали — Сабина Гилязова (до 48 кг), бронзовых наград — Марина Воробьева (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Победителем европейского первенства стала сборная Грузии (4-2-1). Второе место заняли команда французы (2-3-6).

Россияне выступали на турнире с национальной символикой.