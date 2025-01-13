Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:30

Фьюри устал делать другим гонорары, но без бокса долго не сможет

Британец Тайсон Фьюри сообщил о завершении карьеры
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Фото Getty Images
Промоутер Владимир Хрюнов — о том, почему завершение карьеры Фьюри может быть ненастоящим.

В 36 лет Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. То ли во второй, то ли в третий раз.

Даже если Фьюри действительно захотел уйти из бокса, ему очень быстро станет скучно. Я помню, как зашел в один из британских баров с Фьюри и его промоутером Фрэнком Уорреном. Все было хорошо до того момента, пока Тайсон не стал вести себя неадекватно. Громко и странно пищал, кричал, танцевал за столом. И весь бар его заметил. Тайсон без этого внимания не сможет.

Тайсон Фьюри объявил о&nbsp;завершении карьеры. Фьюри объявил о завершении карьеры после поражений от Усика. Но он так уже делал не раз

Фьюри — родоначальник поп-бокса

Действительно ли карьера Фьюри закончена или только поставлена на паузу — не важно. Тайсон все равно уже вошел в историю мирового бокса. Но весьма необычным способом.

Цыганский Король точно не похож на Джорджа Формана, Майка Тайсона или Эвандера Холифилда. Время этих больших парней прошло. А Фьюри первым сориентировался, в какую сторону будет двигаться современный бокс.

Фьюри показывал нам поп-бокс еще до того, как этот термин начал существовать. Сейчас медиаоболочка у многих больших поединков больше, чем сама суть — сам бой. И за это спасибо нужно говорить Тайсону Фьюри. Он сделал бокс еще более обсуждаемым видом спорта.

Тайсон сильно реализовался в медиапространстве, но выбрал слишком энергозатратный путь. Если не окончание карьеры, то пауза в ней британцу точно необходима.

Боксер Тайсон Фьюри
Фото Reuters

Фьюри устал тащить на себе «персонажей» и делать им гонорар

За последние полгода главным обвинением в адрес Фьюри стало равнодушие. Он не был похож на Цыганского Короля, не танцевал на пресс-конференциях и не делал такие вещи, которые мог делать только Тайсон Фьюри.

Последние два поединка прошли слишком ровно. И на пресс-конференциях, и в ринге. Но Фьюри сделал свою главную работу — собрал полный стадион, продал платные трансляции, сделал кассу и гонорар себе и команде напротив себя.

Если бы не Фьюри, «персонаж» напротив него сейчас вряд ли был бы кому-то нужен. И уж точно он не заработал бы столько, сколько заработал теперь.

А Фьюри, кажется, устал делать гигантские бои в одиночку. Устал от странного судейства и использования его медийного статуса. У британца случилось выгорание — обычная ситуация для эмоционального человека.

Боксер Тайсон Фьюри
Фото Reuters

Тайсон точно вернется, но с одним условием

Воспринимать слова Тайсона Фьюри об окончании карьеры в 36 лет всерьез не стоит. Британец действительно устал за последние полгода, ему нужна передышка. Но если ему так хочется, пусть называет свой отпуск окончанием карьеры.

В последние годы Фьюри был чуть ли ни главной звездой современного бокса, самым известным спортсменом в ринге. Тайсон построил гигантский личный бренд и точно не отойдет далеко от этой индустрии.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик после боя-реванша 22&nbsp;декабря. «Усик получил от судей рождественский подарок». Фьюри в ярости из-за арбитров: уверен, что победил

Более того, даже от боев Цыганский Король не сможет откреститься. Ему будет слишком скучно сидеть на спортивной пенсии. Это точно не призвание Тайсона.

Фьюри необходим большой вызов. Что-то очень большое, очень медийное и заметное. Тайсон обязательно вернется восстанавливать карьеру, но только по большому случаю. А этот случай обязательно появится. Так что в окончательный уход Цыганского Короля совсем не верится.

Бокс
Владимир Хрюнов
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фьюри объявил о завершении карьеры после поражений от Усика. Но он так уже делал не раз

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости