Гассиев нокаутировал Юнгвиста. Машина времени работает?

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев остановил в 5-м раунде непобежденного датского тяжеловеса Кема Юнгквиста.

Бой вообще-то планировался в Австрии. Но из-за типичных, к сожалению, в наше время проблем с визами и сроками их получения — поединок был перенесен в Армению. Получилось так, как получилось, и были, конечно, опасения, что это скажется на сгонке веса, на возможности вывести себя на пик формы, но учитывая, что оба боксера были в одинаковом положении — предлагаю держать это за скобками.

Визуально, по первым раундам — складывалось впечатление, что оба действительно будто не в оптимальном состоянии. Медленный старт, аккуратное прощупывание друг друга, не слишком высокий темп. Но это если помнить лучшие выступления Мурата, скажем, в более легком весе. Но для супертяжелого веса ритм привычный, и даже на предыдущий поединок Гассиева, проигранный, с Отто Валлиным — было похоже.

Юнгквист малоопытный, но левша, а с левшами у Мурата обычно не слишком весело складывалось — например, Усик и вышеупомянутый Валлин у Железного Осетина выиграли. Валлин таким образом получил бой с Джошуа, хоть и не показал там ничего интересного. Опасения были связаны с тем, что из-за больших пауз и травм Гассиев потерял тайминг и чутье на нокаут. Разучился взламывать оборону. Лишился остроты.

Тактика Валлина была простой — двигаться в сторону от правой руки, сохранять дистанцию, не стоять, работать джебом, перебивать оппонента за счет количества ударов. Поначалу — получалось. Мурат пропускал какие-то удары, легкие — как делал это всегда — разве что менее активно работал корпусом. Казалось бы, проскальзывать в инсайд под джебом и развивать успех там — классическая тема для некрупного короткорукого тяжеловеса, но — не когда этого ждут, конечно. Юнгквист боксер неглупый, обученный, предыдущие поединки своего соперника точно изучил.

При таком раскладе самое важное — уметь сменить тактику или выложить заготовленный козырь, но вовремя. Когда в третьем раунде Мурат, действовавший вальяжно и расслабленно, вдруг швырнул в цель очень быстрый и хлёсткий правый хук, показалось, что это и есть его главное оружие. Удар, кстати, до цели не дошел. Защитные рефлексы Кема были в порядке. Через раунд где-то Гассиев попробовал таким же ударом через руку, более скрыто, но тоже без видимого эффекта. Датчанин начал давить активнее. Работал тоже свободно — даже боковыми ударами и апперкотами, вроде оставаясь рядом, но всегда готовый перекрыться и отшагнуть назад. Отдавать ему инициативу в эпизодах было как будто неправильным решением, часть ударов проходила, а тяжелый вес ударов имеет обыкновение накапливаться за несколько раундов.

А в пятом случилось то, чего не хватало во многих предыдущих боях Мурата. Он создал себе эпизод, возможность — и реализовал ее. Серией ударов по рукам и в голову он заставил Юнгквиста поднять локти и предплечья, а затем прошил корпус левым хуком в область печени, которую оппонент открыл. Нокаут в 5 раунде. Таким способом он уже выигрывал раньше, даже было легкое ощущение дежавю. Удар словно из прошлого прорезался через портал.

Логично будет, если теперь Гассиев вернется в рейтинги, но это напрямую не ведет к отборочному или титульному бою — по крайней мере, не сейчас. Во-первых, у Юнгквиста не было особой репутации для прыжка наверх после победы. Во-вторых, и торопиться-то незачем. Пока Фьюри проводит реванш с Усиком, а другие топы определяют следующего претендента на самый денежный бой в тяжелом весе, есть время заняться одной проблемой. Качество боксера и его принадлежность к элите определяется не силой удара, не скоростью, не умением не пропускать. Самый важный параметр — переход от защиты к атаке. Без паузы, без задержки, слитно, переходя из одной фазы в другую, да еще так, чтобы соперник не просчитал. Именно это было главным свойством бокса Гассиева в более легком весе. Эпизодами это возвращается, но бой против Юнгквист не самый показательный, с другими может быть куда сложнее. А с другой стороны, разве была какая-то особая легкость в тупом и жестоком боксе Рокки Марчиано? Он шел бульдозером, уверенный в своей способности выдержать любой удар (хотя и падал), сблизиться и оторвать голову любому. 49 побед без поражений. Но откровенно говоря, хочется, чтобы Мурат пропускал меньше, а еще — чтобы уже полученные два поражения многому его научили, а новых — не было.