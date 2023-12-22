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Сегодня, 16:00

Уайлдер пробует нефть, Валлин — «исполнить Усика», а Бивол — не простудиться

Андрей Баздрев
Обозреватель
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Боксеры перед битвой взглядов.
Фото Reuters
В эти выходные Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа выйдут на ринг в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы гарантировать себе бой друг с другом в следующем году. Там же будут Бивол и многие другие...

Рияд с арабского — сады. Или двор с садом. Все самое интересное с точки зрения истории региона происходило до середины ХХ века, а затем Саудовская Аравия начала качать нефть. Но нефть и есть та самая причина, по которой здесь случились финал Боксерской Суперсерии, реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом (и Поветкин в андеркарде), поединок Фьюри — Нганну и много чего еще. Последний бой, понятное дело, самый громкий, и организован он был теми же людьми. Но шоу в эти выходные отличается. Тогда было много хайпа, продавали публике бой, который не все в принципе хотели смотреть. Сейчас — два поединка с участием боксеров, о встрече которых промоутеры не могли договориться уже несколько лет. Нам продают мечту...

Джошуа — Валлин

Мы можем сколько угодно смеяться и иронизировать над Джошуа, но в текущей реальности даже без титулов он для организаторов главный бой вечера. Проигравший дважды Усику, он стал даже интереснее, в его истории появилась какая-то драма, а слегка истерические нотки в его заявлениях после боя добавили образу многогранности. Он теперь не биоробот, а человек с чувствами, слабостями, сомнениями. Вчера он сказал очень хорошую вещь: «Я уже спокоен, мне 34 года, и если вдруг я недостаточно хорош — то я уже, скорее всего, лучше и не стану».

Вот только британец все еще в сомнениях, иначе не поменял бы месяца два назад тренера ЕЩЕ РАЗ. Кажется, это четвертый раз за пять боев? Роберт МакКракен, Роберто Гарсия, Деррик Джеймс, теперь в углу командует Бен Дэвидсон, экс-тренер Тайсона Фьюри. Может быть, я кого-то даже упустил. И ведь все это — неплохие специалисты, значит, проблема не в них...

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А Отто Валлин проигрывал только Тайсону Фьюри. Боксерские люди говорят про его бой с Гассиевым в сентябре не иначе «исполнил Усика». Ну, он тоже левша, давит скорее ритмом и темпом, чем мощью (ее как раз особо нет). Но чутье Усика на дистанцию и на момент куда выше уровнем. А это значит, что Валлин будет неприятным соперником, но не более того. В конце концов, даже в Усика британец попадал тяжелыми ударами, но как развивать — не понимал. Подозреваю, что здесь такой проблемы не будет.

Энтони Джошуа и Отто Валлин.
Фото Reuters

Уайлдер — Паркер

Другое дело — Деонтей. По сути, он должен быть главным боем вечера. Репутация нокаутера, экс-чемпион мира Джозеф Паркер в соперниках, гарантированно он будет и пропускать, и отгружать. Возможно, для саудитов он слишком противоречивый, слишком шумный... Или их смущает то, что после проигранного противостояния с Фьюри он боксировал меньше раунда (с Хелениусом).

Пять раз он был на полу в трех боях с Фьюри. Два поражения — нокаутом. Тайсон был на полу четыре раза. Это было интереснее для людей, чем все остальное в дивизионе. Не поймите меня неправильно, Усик был очень и очень хорош, но ничего нового в его исполнении мы не видели, а Джошуа вел бой просто глупо.

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Уайлдер тоже иногда ведет бой, словно его айяуаска не отпустила (хотя он ее попробовал только недавно), но куда зрелищнее. Возможно, это просто одно из требований Эдди Хирна и Джошуа — «и должны быть главными героями».

Думаю, Деонтей готов смириться много с чем в обмен на черное золото. Кстати, вы знали, что в Саудовской Аравии кино было под запретом 40 лет... а первый показанный фильм в 2018-м — «Черная Пантера».

Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.
Фото Reuters

Бивол — Артур

Договор Бивола с местными саудовскими промоутерами предусматривает два боя, этот — с Лондоном Артуром и следующий — объединительный с Бетербиевым (предположительно). Можно сколько угодно ругаться на скучный стиль Бивола и нежелание развлекать толпу, но пока все, что он делает, ведет его к новым деньгам и возможностям. Он защищал пояс WBA и строил репутацию, пока не получил бой с Альваресом.

Дальше был Зурдо Рамирес в Абу-Даби и бесконечные переговоры с Бетербиевым, где никто и ни к чему не пришел... А когда боксер не дерется больше года (как Бивол сейчас), то шансы получить что-то значительное снижаются. Но у Бивола снова будет шанс на величие, стоит только победить Линдона Артура.

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Если вы посмотрите два боя Артура с Энтони Ярдом, вы узнаете о его стиле примерно все. Осторожен, с хорошей левой рукой, чувствует дистанцию, но бывает — проваливается, не любит темп и среднюю-ближнюю дистанцию. В общем и целом для более универсального и умного Бивола он — еда. Если Дмитрий вдруг не простудится.

В Рияде комфортные 24-25 градусов сейчас, так что опасность больше в кондиционерах в отеле и спортзале, чем в сопернике из Великобритании.

Дмитрий Бивол и Линдон Артур.
Фото Reuters

«Риядские сезоны»...

В боксе принято относиться ко всем новым людям и явлениям с некоторым недоверием. Обычно оно преодолевается долгими переговорами, поездками на конгрессы боксерских федераций, переплатой за услуги посредников и агентов, да много на что еще приходится идти тем, кто хочет потратить свои (или чьи-то) деньги на бои.

Но не в случае с саудовским проектом Riyadh Season. Всем уже известны их деньги (нереальные) и возможности (почти ничем не ограниченные). И можно сказать, что эти деньги, эти идеи и эти перспективы промоутеры уже ждали. Именно так — больше всего рады другие промоутеры. Да, так бывает.

В классическом понимании «его превосходство» Турки Аль-Шейх им не конкурент, а богатая принимающая сторона. Как Фердинанд Маркос и Мобуту для Дона Кинга, как казино в Макао для Арума и Кинга, как Абу-Даби для UFC.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев встретились в&nbsp;Саудовской Аравии. «Можем прямо здесь подраться». Бетербиев и Бивол встретились в Саудовской Аравии

Боксерские промоутеры ведь хотят зарабатывать. Поэтому некоторые поединки для них слишком хороши, слишком дорогие, они не приносят сверхприбыль, когда должны (в понимании организаторов, конечно). Билеты, платные трансляции и спонсорская реклама — это, конечно, замечательно — но недостаточно для Бивола и Бетербиева в одном ринге.

И Турки может больше еще и потому, что он — третья сторона. Промоутер Бивола не может уговорить промоутера Бетербиева на свои условия и наоборот. Потому что деньги тратить и зарабатывать будет кто-то один, на своей ТВ-платформе и билетах, а другому останется только бежать следом, глотать дорожную пыль с обещаниями и забирать процент из гонорара своего бойца.

А для саудитов платформа имеет так же мало значения, как и возможный доход с PPV. Гала-ужин со звездами интереснее.

Итак, для них бокс — это не цель, а средство. Метод. Маркетинг себя и своих идей. Помните Rumble in the Jungle в Киншасе? Мы все привыкли хвалить Дона Кинга (и, несомненно, за дело) за хитроумный план взять деньги у диктатора, но он даже не был инициатором в полной мере. В Заире, если вы почитаете воспоминания участников, было полно культурных событий за государственный счет. И если бы не сечка у Формана, из-за которой боксерское шоу отложили, бокс совместили бы с музыкальным фестивалем, где выступали Джеймс Браун и Би Би Кинг. И конечно, в Заир привозили, как сейчас в Саудовскую Аравию, журналистов, писателей, всевозможных селебрити, чтобы они могли обо всем этом рассказать. Все как в Саудовской Аравии сейчас. Но только они сразу сделали ставку на спорт. Сначала футбол, затем Фьюри — Нганну. Но только в боксе конкуренция за внимание меньше. Проще сделать событие экстраординарное, ведь все, что для этого нужно, — деньги и желание боксеров подраться и обеспечить себе следующий, более дорогой бой. А оно у них в эти выходные, кажется, есть. И у Джошуа, и у Уайлдера, и у Бивола.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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