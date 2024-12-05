Зонь — о бое с Лопесом спустя пять дней после предыдущего: «Согласился, не раздумывая»

Российский боксер Никита Зонь рассказал о том, как согласился заменить Шарабутдина Атаева в поединке с Арленом Лопесом.

«Проснулся на второй день после боя с Одилжоном Аслоновым, у меня пять пропущенных звонков от менеджера. Перезваниваю, а он мне без раскачки: «Никита, летим в ОАЭ на замену закрывать вечер?» Я согласился, не раздумывая: «Вообще легко», — приводит слова Зоня RT.

Ранее стало известно, что чемпион IBA в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев по состоянию здоровья не сможет провести поединок с Лопесом, его заменил соотечественник Никита Зонь, который в минувшие выходные в Екатеринбурге на RCC Boxing Promotions досрочно победил Одилжона Аслонова из Узбекистана и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе.