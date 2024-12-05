Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:31

Зонь — о бое с Лопесом спустя пять дней после предыдущего: «Согласился, не раздумывая»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер Никита Зонь рассказал о том, как согласился заменить Шарабутдина Атаева в поединке с Арленом Лопесом.

«Проснулся на второй день после боя с Одилжоном Аслоновым, у меня пять пропущенных звонков от менеджера. Перезваниваю, а он мне без раскачки: «Никита, летим в ОАЭ на замену закрывать вечер?» Я согласился, не раздумывая: «Вообще легко», — приводит слова Зоня RT.

Ранее стало известно, что чемпион IBA в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев по состоянию здоровья не сможет провести поединок с Лопесом, его заменил соотечественник Никита Зонь, который в минувшие выходные в Екатеринбурге на RCC Boxing Promotions досрочно победил Одилжона Аслонова из Узбекистана и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе.

Источник: RT
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпийский чемпион Мехонцев — о бое Фьюри и Усика: «Тайсон медленнее, это его беда»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости