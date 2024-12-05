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Олимпийский чемпион Мехонцев — о бое Фьюри и Усика: «Тайсон медленнее, это его беда»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика.

«Безусловно, Фьюри надо будет что-то придумать. Так просто хорошего мастера не обыграешь. Должно быть несколько планов на бой. Слабые стороны у Усика есть, равно как и у Фьюри. Тайсон медленнее. Это его главная беда. Он больше весит, выше. Но можно навязать тот бокс, в котором он сильнее. Думаю, поединок закончится по очкам. С каким перевесом и в какую сторону — другой вопрос. В бою преимущество же будет у Усика. Он намного быстрее», — сказал Мехонцев для «СЭ».

Ответный бой британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Александр Усик
Егор Мехонцев
Тайсон Фьюри
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