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Златан Ибрагимович — Тайсон Фьюри: когда бой футболиста и боксера

Златан Ибрагимович и Тайсон Фьюри проведут поединок по правилам бокса 1 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Златан Ибрагимович и Тайсон Фьюри.
Фото Социальные сети

Шведский футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса 1 августа. Ожидается, что бой состоится в Дублине (Ирландия).

Информации об официальной трансляции боя Ибрагимович — Фьюри пока нет. Детали могут стать известны ближе к дате поединка.

37-летний Фьюри — экс-чемпион мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO и The Ring. Рекорд боксера — 35 побед (24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Предыдущим соперником британца был российский и канадский боксер Арсланбек Махмудов, которого Фьюри победил единогласным решением судей 11 апреля 2026 года.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную профессиональную карьеру в 2023 году. Швед выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». На данный момент Златан занимает пост старшего советника в RedBird Capital Partners — инвестиционной компании, владеющей «Миланом».

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Златан Ибрагимович
Тайсон Фьюри
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