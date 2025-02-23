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«Зенит» поздравил Бивола с победой над Бетербиевым

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление российского боксера Дмитрия Бивола с победой над соотечественником Артуром Бетербиевым в главном поединке вечера в Эр-Рияде.

«Дмитрий Бивол — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе. Поздравляем!» — говорится в сообщении, к которому «Зенит» прикрепил фото Бивола с домашнего стадиона.

34-летний Бивол одержал победу решением судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Дмитрий завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бой стал реваншем для Бивола и Бетербиева. Первый поединок российских боксеров прошел в октябре 2024 года. Тогда судейским решением победил Бетербиев.

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