Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в карьере

Американец Нико Али Уолш потерпел первое поражение в карьере. Внук прославленного боксера Мохаммеда Али проиграл 35-летнему Соне Акале.

Поединок продлился все шесть отведенных раундов и завершился победой Акале решением большинства судей.

Всего 23-летни Уолш провел на профессиональном ринге 10 боев — одержал 8 побед (5 нокаутом) и еще один бой признан несостоявшимся.

Ранее Уолш провел бой по правилам ММА и одержал победу в первом раунде.