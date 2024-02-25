Вагабов рассказал, почему выходит на бои под звуки сирены

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал, почему он выходит на поединке под звуки сирены.

«Повелось так. Сирена нас преследовала всю жизнь. Когда она включается, хочешь спешить. Бежишь куда-то. Бывало, и под музыку выходил. Все связано с условиями организаторов, а когда можно было, оставлял сирену», — цитирует Вагабова MMA.Metaratings.ru.