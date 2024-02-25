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25 февраля, 12:40

Вагабов рассказал, почему выходит на бои под звуки сирены

Виктория Кравченко
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал, почему он выходит на поединке под звуки сирены.

«Повелось так. Сирена нас преследовала всю жизнь. Когда она включается, хочешь спешить. Бежишь куда-то. Бывало, и под музыку выходил. Все связано с условиями организаторов, а когда можно было, оставлял сирену», — цитирует Вагабова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля Вагаб Вагабов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою на турнире RCC 18.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vagabov-rasskazal-pochemu-vykhodit-na-boi-pod-zvuki-sireny-337582/
Вагаб Вагабов
Иван Штырков
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