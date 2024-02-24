Россиянин Курбанов проведет бой за титул чемпиона WBA

Российский боксер Магомед Курбанов проведет поединок с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, сообщает пресс-служба RCC.

Отмечается, что бой состоится 8 марта 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Бою быть! Они просто в это не верили. Теперь все готово, я готов, даем газ!» — приводит пресс-служба RCC слова Курбанова.

Главным событием вечера в Эр-Рияде станет поединок Энтони Джошуа и Франсиса Нганну.

Курбанов в мае 2023 года победил француза Мишеля Соро раздельным решением судей. Всего в активе 28-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Мадримова 9 побед, ни одного поражения и одна ничья.