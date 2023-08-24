Усик: «Я хочу побить Фьюри. Пояс WBC — это просто дополнительная мотивация»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что больше всего хочет провести бой против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Фьюри — красивый и веселый. Я вообще не думаю о нем, мне просто нужно встретиться с ним на ринге. Я хочу боя с ним. Пояс WBC — это просто дополнительная мотивация, но нам с ним нужно просто драться. Болельщики и люди будут говорить о нашем поединке 20, 30, 40 лет. Нам нужно драться», — приводит слова Усика издание BoxingScene.

Усик следующий бой должен провести против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1) 26 августа в Вроцлаве, Польша.