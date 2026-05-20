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Объявлен призовой фонд «Кубка Победы-2026» по боксу

20 мая в Оренбурге стартовал пятый розыгрыш Всероссийских соревнований «Кубок Победы-2026». Турнир посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проходят в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 86). Формат боя — четыре раунда по три минуты.

В «Кубке Победы» принимают участие восемь команд: «Сибирь» (боксёры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов); «Кама» (Приволжский ФО); «Ахмат» (Чеченская Республика); «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); «Тула» (Центральный ФО); «Москва» (Москва); «Урал» (Уральский ФО); «Кубань» (Краснодарский край).

За победу команда получит четыре миллиона рублей, за второе место — два миллиона рублей, за третье — миллион рублей, за четвертое — 500 тысяч рублей. Также на четвертьфинальной стадии каждый победивший боксер получит по 30 тысяч рублей, а проигравший — 15 тысяч рублей.

Первые результаты:

«Ленинград» — «Москва» — 3:2

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Дмитрия Мельникова (Москва);
До 67 кг: Сино Собиров (Москва) большинством решений судей победил Глеба Литвиненко (Санкт-Петербург);
До 71 кг: Саид Магомаев (Москва) единогласным решением судей победил Сергея Колденкова (Санкт-Петербург);
До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, «Ленинград») единогласным решением судей победил Дмитрия Палавандзию (Москва);
Свыше 86 кг: Святослав Тетерин (Санкт-Петербург) единогласным решением судей победил Павла Дорошилова (Москва).

«Кама» — «Сибирь» — 4:1

До 57 кг: Данил Шутов (Оренбург, «Кама») единогласным решением судей победил Матвея Захарова (Новосибирск, «Сибирь»);
До 67 кг: Сандан Санданов (Улан-Удэ, «Сибирь») единогласным решением судей победил Илью Игнатьева (Уфа, «Кама»);
До 71 кг: Хикмет Гараев (Оренбург, «Кама») единогласным решением судей победил Алексея Скомороху (Красноярск, «Сибирь»);
До 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные Челны, «Кама») единогласным решением судей победил Кантемира Тажева (Омск, «Сибирь»);
Свыше 86 кг: Денис Козлов (Саранск, «Кама») единогласным решением судей победил Сергея Саитова (Абакан, «Сибирь»).

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