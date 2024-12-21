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Бой Тайсон Фьюри — Александр Усик 2: трансляция в прямом эфире в России

22 декабря Тайсон Фьюри проведет реванш с Александром Усиком
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Reuters

В ночь с 21 на 22 декабря британский боксер Тайсон Фьюри проведет реванш с украинцем Александром Усиком. На кону чемпионские титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Поединок возглавит боксерский вечер серии Riyadh Season, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало главного события — ориентировочно в 1.30 по московскому времени 22 декабря.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша не запланировано.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри прошел в мае и продлился 12 раундов. Бой завершился победой украинца раздельным решением судей, британец потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс WBC. Летом украинец оставил без защиты титул в организации IBF.

37-летний Усик в профессиональном боксе имеет рекорд 22-0, 36-летний Фьюри — 34-1-1.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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