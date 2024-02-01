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1 февраля, 14:06

Усик каждый день вспоминает об отце: «Я всегда ношу с собой его фотографию»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) рассказал, что он каждый день вспоминает об отце, который умер в 2012 году, когда Усик стал олимпийским чемпионом по боксу.

«Мой отец видел, как я выигрывал, и это очень важно для меня, — сказал Усик изданию The Ring. — Каждый день я молюсь за отца. Он привел меня в эту жизнь и он был первым, кто сказал мне: «Сынок, ты сможешь». Это придает мне заряд мотивации. Мой отец всегда со мной. Это правда. Я несу в себе силу моего отца. Я всегда ношу с собой его фотографию.

Я хочу этого боя [с Тайсоном Фьюри]. Мир бокса хочет этого боя. И осознание, что боксерский мир хочет моей победы, придает мне еще больше мотивации. Чтобы победить, мне не нужно быть большим, мне нужно быть быстрым и ловким. Вы никогда не увидите толстого волка в лесу».

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
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