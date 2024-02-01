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1 февраля, 13:31

Усик: «Я дерусь за наследие, не за деньги»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) заявил, что он сфокусирован на поединке с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и не собирается реагировать на его слова.

«Я дерусь за наследие, не за деньги, — сказал Усик изданию The Ring. — В супертяжелом весе не было объединительных боев со времен 1999 года [когда Эвандер Холифилд дрался с Ленноксом Льюисом], и защита титулов многое для меня значит. Я знаю историю. Выиграть этот титул [WBC] — самое важное за всю мою карьеру.

Но в то же время я совсем не думаю о Тайсоне Фьюри. Я не обращаю внимания на то, что он делает. Большинство его оппонентов велись на его выходки, но не я. Главное для меня — сфокусироваться на бое. Я и мой тренер смотрели его бои. Мы готовы к любым сценариям. Мы смотрели, как он действует на ринге. Мне плевать, что Фьюри думает обо мне. Он может меня недооценивать или переоценивать, мне все равно. У меня есть планы на него. У меня есть преимущества над ним, о которых он не знает».

Фьюри и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
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