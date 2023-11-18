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18 ноября, 23:17

Тренер Бивола: «Включение Нганну в рейтинг WBC — нелепица»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал попадание в рейтинг WBC бывшего чемпиона UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсиса Нганну.

«Меня сейчас ничего не удивляет в WBC. При Хосе Сулеймане организация была, если не лучшей в мире, хотя бы самой успешной. Оценить решения Маурисио я даже не берусь. Его ведение дел выглядит странным. Конкретно Нганну не выиграл бой, а оказался на десятом месте, опередив боксеров с огромным количеством побед. А если бы выиграл? Ему бы дали сразу титул? Пока Нганну ни у кого не выиграл и с бухты-барахты вошел в десятку сильнейших. И я не понимаю, как организация санкционировала этот бой, позволив британцу не выставлять титул. Проведите тогда спарринг. Что за нелепица? Бой с судейством и со всеми делами, но без титула», — приводит слова Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Нганну единственный поединок по правилам бокса провел против чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри. Это было в октябре 2023 года в Эр-Рияде. В этом противостоянии Фрэнсис потерпел поражение раздельным решением судей. На его счету в смешанных единоборствах 17 побед и три поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Бивол
Франсис Нганну
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