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Сегодня, 13:30

Артур Бетербиев — Каллум Смит: дата и время начала боя

Российский боксер Бетербиев проведет поединок со Смитом в канадском городе Квебек
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images

В ночь с 13 на 14 января в канадском городе Квебек российский непобежденный чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет бой с британцем Каллумом Смитом. Их боксерский поединок на арене Videotron Centre начнется примерно в 04.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов поединка Бетербиев — Смит.

Официального показа боксерского противостояния Бетербиев — Смит в России не будет. В прямом эфире видеотрансляцию боя можно увидеть по подписке на сервисы Sky Sports и ESPN+.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед в 19 поединках. На счету 33-летнего Смита — 29 побед и одно поражение.

Ознакомиться с биографией Бетербиева можно по ссылке на материал «СЭ».

Артур Бетербиев&nbsp;&mdash; Каллум Смит. Артур Бетербиев против Каллума Смита: основная информация о бое за три титула чемпиона мира
Бокс
Артур Бетербиев
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