Тим Цзю: «Сейчас мое время»

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) поделился ожиданиями от боя с временным чемпионом по версии WBC Брайаном Мендосой (22-2).

«Я хочу заслужить этот титул, так как мы с Брайаном входим в число лучших бойцов мира. У него стиль, с которым я еще не сталкивался, и я знаю, что ему нравится менталитет аутсайдера. Так что, конечно, я его уважаю. Но он встречается с человеком другой породы, и ничем хорошим это для него не закончится. Я обещаю превратить всех оставшихся неверующих в верующих. Сейчас мое время и это мой дивизион», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Цзю следующий бой проведет против Мендосы 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.