Тим Цзю победил Нурджу и завоевал титул WBO International

Австралиец российского происхождения Тимофей (Тим) Цзю одержал победу над албанцем Денисом Нурджей в поединке на боксерском турнире в австралийском городе Вуллонгонг.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

31-летний боксер завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. На счету Цзю теперь 27 побед (18 нокаутом) при трех поражениях. Он одержал третью победу в шести последних поединках.

32-летний Нурджа потерпел первое поражение после 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно.

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