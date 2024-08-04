Ломаченко — о бое Кроуфорда и Мадримова: «Очень близкий бой»

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) поделился с Fight Hub TV впечатлениями от поединка между чемпионом мира в четырех весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0) и экс-чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (10-1).

— Как тебе бой?

— Это был очень близкий бой. Очень интересный, умный бой.

— Ты думал, что Исраил сделал достаточно для победы?

— Нет, как насчет того, чтобы сравнить этот бой с моим, когда я дрался с [Девином] Хейни? Мадримов был чемпионом. Достаточно ли этого для того, чтобы выиграть титул?

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.