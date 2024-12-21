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Сегодня, 14:15

Тайсон Фьюри: статистика и последние результаты до боя-реванша Фьюри vs Усик 2

Тайсон Фьюри попытается взять реванш у Александра Усика
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Британец Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинцем Александром Усиком в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок состоится на «Kingdom Arene» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри — 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Результаты последних боев Тайсона Фьюри

Дата

Соперник

Результат

Раунд /

время

Рекорд

19 мая 2024

Александр Усик (22-0)

поражение, SD

12 / 3.00

34-1-1

29 октября 2023

Фрэнсис Нганну (0-2)

победа, SD

10 / 3.00

3 декабря 2022

Дерек Чисора (35-13)

победа, TKO

10 / 2.51

23 апреля 2022

Диллиан Уайт (29-3)

победа, KO

6 / 2.59

23 февраля 2022

Деонтей Уайлдер (43-4-1)

победа, TKO

7 / 1.39

Тайсон провел один поединок в 2024 году, встретившись с Усиком в Эр-Рияде в ночь с 18 на 19 мая. Тогда украинец нанес британцу первое поражение в карьере (раздельным решением судей), лишил титула WBC и стал абсолютным чемпионом мира. Летом Александр оставил вакантным пояс IBF, а теперь ставит на кон титулы WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя-реванша Фьюри vs Усик.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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