Александр Усик: статистика и последние результаты до боя-реванша Усик vs Фьюри 2

Александр Усик ни разу не проигрывал на профессиональном уровне

Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде и начнется ориентировочно в 1.30 мск 22 декабря.

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне одержав 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

В 2024 году Усик провел один бой, встретившись с Тайсоном Фьюри 18 мая на «Kingdom Arena», где и состоится реванш. Александр нанес Тайсону первое поражение в карьере (раздельным решением судей).

Результаты последних боев Александра Усика

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 19 мая 2024 Тайсон Фьюри (34-1-1) победа, SD 12 / 3.00 22-0 27 августа 2023 Даниель Дюбуа (22-2) победа, TKO 9 / 1.49 21 августа 2022 Энтони Джошуа (28-4) победа, SD 12 / 3.00 26 сентября 2021 Энтони Джошуа (28-4) победа, UD 12 / 3.00 30 октября 2020 Дерек Чисора (35-13) победа, UD 12 / 3.00

После первого поединка Усик стал абсолютным чемпионом мира, летом он оставил вакантным пояс IBF. На кону повторного боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя-реванша Усик vs Фьюри.