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Сегодня, 14:00

Александр Усик: статистика и последние результаты до боя-реванша Усик vs Фьюри 2

Александр Усик ни разу не проигрывал на профессиональном уровне
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Getty Images

Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде и начнется ориентировочно в 1.30 мск 22 декабря.

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне одержав 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

В 2024 году Усик провел один бой, встретившись с Тайсоном Фьюри 18 мая на «Kingdom Arena», где и состоится реванш. Александр нанес Тайсону первое поражение в карьере (раздельным решением судей).

Результаты последних боев Александра Усика

Дата

Соперник

Результат

Раунд /

время

Рекорд

19 мая 2024

Тайсон Фьюри (34-1-1)

победа, SD

12 / 3.00

22-0

27 августа 2023

Даниель Дюбуа (22-2)

победа, TKO

9 / 1.49

21 августа 2022

Энтони Джошуа (28-4)

победа, SD

12 / 3.00

26 сентября 2021

Энтони Джошуа (28-4)

победа, UD

12 / 3.00

30 октября 2020

Дерек Чисора (35-13)

победа, UD

12 / 3.00

После первого поединка Усик стал абсолютным чемпионом мира, летом он оставил вакантным пояс IBF. На кону повторного боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя-реванша Усик vs Фьюри.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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