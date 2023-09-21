Тайсон Фьюри: «Нганну долго не протянет, у него слишком большое тело»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) считает, что обилие мышц — это минус для экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0).

«Он долго не протянет, у него слишком большое тело. У него слишком много мышц, и он выглядит слишком хорошо. Когда я пощупал его, и он был такой твердый. Я понял, что он не выиграет, потому что его тело слишком здоровое», — сказал Фьюри Barstool Sports.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.