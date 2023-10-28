Поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну состоится в субботу, 28 октября. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало ожидается ближе к полуночи.

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут. Бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Британец является непобедимым чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе, с рекордом 33-0. Усилиями американца Деонтей Уайлдера у Фьюри значится в послужном списке и одна ничья. 1 декабря 2018 года он побывал в тяжелейшем нокдауне в 12-м раунде. Уайлдер уже праздновал успех, но Тайсон неожиданно поднялся и дотянул до гонга — судьи раздельным решением признали ничью.

Камерунец еще ни разу не выступал по правилам бокса, зато многого добился в смешанных единоборствах. В марте 2021-го Нганну стал чемпионом UFC в тяжелом весе, затем провел одну успешную защиту и покинул организацию. Хищник славился мощными ударами: 11 из 17 побед в карьере добыл нокаутами.

Бой проводится за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion.

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