Российские боксеры Алексей Папин и Сослан Асбаров сразятся в поединке в рамках шоу «Однажды в ринге» в субботу, 28 октября. Этот бой будет главным событием турнира, который состоится в Москве на «ЦСКА Арене».

Первый канал проведет прямую трансляцию боя между российскими тяжеловесами. Начало турнира — в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция главного поединка с участием Папина и Асбарова начнется предварительно в 23:15.

36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в 1-й тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта России международного класса в любителях и имеет рекорд в 15 побед при одном поражении в профессиональном боксе. Алексей является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

31-летний Асбаров — российский профессиональный боец дагестанского происхождения: боксёр-профессионал, кикбоксер и мастер боевых искусств по ушу, выступающий также на турнирах по кулачным боям. В боксе выступает в первой тяжёлой категории. В его активе четыре победы и ни одного поражения. Сослан — чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing в тяжёлом весе.

Асбаров и Папин успешно прошли процедуру взвешивания