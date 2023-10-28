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28 октября, 23:00

Алексей Папин — Сослан Асбаров: смотреть прямую трансляцию боя

Бой Папин — Асбаров покажут на Первом канале
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сослан Асбаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские боксеры Алексей Папин и Сослан Асбаров сразятся в поединке в рамках шоу «Однажды в ринге» в субботу, 28 октября. Этот бой будет главным событием турнира, который состоится в Москве на «ЦСКА Арене».

Первый канал проведет прямую трансляцию боя между российскими тяжеловесами. Начало турнира — в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция главного поединка с участием Папина и Асбарова начнется предварительно в 23:15.

36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в 1-й тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта России международного класса в любителях и имеет рекорд в 15 побед при одном поражении в профессиональном боксе. Алексей является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

31-летний Асбаров — российский профессиональный боец дагестанского происхождения: боксёр-профессионал, кикбоксер и мастер боевых искусств по ушу, выступающий также на турнирах по кулачным боям. В боксе выступает в первой тяжёлой категории. В его активе четыре победы и ни одного поражения. Сослан — чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing в тяжёлом весе.

Асбаров и Папин успешно прошли процедуру взвешивания

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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