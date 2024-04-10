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Сегодня, 12:52

Джордж Камбосос: «Я снесу Ломаченко голову»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) поделился ожиданиями в преддверии боя с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3).

«Это парень, который официально был бойцом номер один в мире, чемпионом в трех дивизионах, двукратным обладателем золотой олимпийской медали. Мы понимаем его заслуги и, конечно, уважаем его. Но мы уважаем и то, что нам удалось сделать. Стили делают бои. Я верю, что это будет незабываемый бой. Как человека, как личность, как бойца этого парня нельзя осуждать. Но когда дело дойдет до 12 мая, все это уважение улетучится, и я приду, чтобы снести ему голову, и я уверен, что он попытается сделать то же самое», — сказал Камбосос Greek City Times.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.

Бокс
Василий Ломаченко
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