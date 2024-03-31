Шакур Стивенсон похвалил Тима Цзю: «У него большое сердце»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) поддержал Тима Цзю (23-1), который проиграл Себастьяну Фундоре (21-1).

«Цзю показал, что у него большое сердце, сражаясь с этой высокой башней на 12-дневном уведомлении», — написал Стивенсон в соцсети X.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом по версии WBC и WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.