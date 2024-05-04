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Сегодня, 16:35

Бивол планирует провести бой 1 июня, несмотря на снятие Бетербиева

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол планирует выступить на турнире в Эр-Рияде 1 июня, идет поиск замены Артуру Бетербиеву, который снялся с поединка из-за травмы. Об этом «СЭ» сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

«Мы ищем замену [Бетербиеву], — сказал Корнилов. — Мы были готовы к бою с Бетербиевым еще в конце прошлого года, но тогда тоже были переносы, которые повлияли на планы (Бивол в конце декабря 2023-го провел бой с Линдоном Артуром. — Прим. «СЭ»). Насколько мы знаем он травмирован, это случается в спорте, у любого спортсмена может быть такое».

4 апреля стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и не успеет восстановиться к дате боя. Поединок должен был состояться 1 июня.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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