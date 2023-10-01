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Сауль Альварес: «Никто не сможет меня победить»

Давид Хачатрян
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Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) прокомментировал свое выступление в бою против чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермелла Чарло (35-2).

«Все отлично. Я счастлив, — сказал Альварес после боя. — Спасибо всем, кто пришел. Я очень люблю вас, ребята. Я люблю свою семью, своих друзей, своих болельщиков, которые приехали издалека, чтобы поддержать меня. Спасибо вам большое. Я вас всех люблю.

Я всегда был сильным бойцом, против кого бы я ни выступал. Я силен. Никто не может победить этого Канело. Мы работали над атаками по корпусу. Мы знаем, что он отличный боец. Он знает, как двигаться на ринге. Мы работали над атакой по корпусу в течение трех месяцев. Три месяца в горах, без семьи, без всего. Но я по-прежнему люблю бокс. Я очень люблю бокс. Бокс — это моя жизнь. Бокс сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Поэтому я так люблю бокс.

Нокдаун? Весь бой я работал над ударами по корпусу, а потом поменял тактику. Вот что происходит, когда я это делаю».

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Джермелл Чарло
Сауль Альварес
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